La casa automobilistica Stellantis ha dichiarato giovedì di aver firmato un accordo con l’Algeria per sviluppare le attività del suo marchio Fiat nella contea, anche per la produzione locale di veicoli.

L’accordo riguarda un progetto per lo sviluppo in Algeria delle attività industriali, post-vendita e ricambi per Fiat, nonché lo sviluppo del settore automobilistico nel Paese, ha affermato Stellantis in una nota, dopo aver firmato l’accordo con il direttore di cooperazione del ministero dell‘Industria algerino.

La quarta casa automobilistica più grande del mondo, che ospita marchi tra cui Peugeot, Citroen, Alfa Romeo, Jeep e Opel, non ha fornito ulteriori dettagli sulle attività che inizierà nell’ambito dell’accordo.

“La qualità delle discussioni in corso ci rende fiduciosi sulle prospettive di sviluppo del marchio Fiat, che sarà desideroso di soddisfare le aspettative dei clienti algerini“, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis.

E’ stata organizzata una cerimonia per inaugurare il progetto

La cerimonia è stata presieduta dal Sig. Ahmed Zaghdar Ministro dell’Industria algerino e dal Sig. Carlos Tavares Amministratore Delegato di Stellantis alla presenza degli Ambasciatori algerino e italiano.

A seguito di questa firma, il Sig. Carlos Tavares ha incontrato il Primo Ministro algerino Sig. Aïmene Benabderrahmane.

