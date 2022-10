Maxim, cantante britannico e cofondatore del gruppo The Prodigy, ha presentato la sua prima mostra artistica da solista. La location scelta per questa occasione scelta è la Miart Gallery di Londra in occasione della Frieze Week.

L’artista è riuscito a dedicarsi al progetto nonostante l’impegno con i The Prodigy e il tour inglese appena concluso. La mostra prende il nome di “Inifinite Drama” ed include dipinti, sculture e anche un NFT gigante. La poliedricità di Maxim come artista emerge anche nelle sue opere. Attraverso l’uso di media differenti nelle varie realizzazioni, vuole esplorare la natura umana e gli angoli oscuri che la compongono.

All’interno dell’esposizione trovano spazio disegni che rappresentano la psiche, che raffigurano eventi drammatici accaduti o si evidenziano i problemi sociali che affliggono il mondo. Non mancano certamente anche dei riferimenti alla guerra o alla politica.

Maxim dei The Prodigy ha voluto esplorare la propria natura da artista poliedrico e ha realizzato una mostra in stile Pop Art

Tutti questi temi sono uniti e combinati con la Pop Art per realizzare qualcosa di speciale. La creatività di Maxim esalta le opere e si mescola con l’energia esplosiva derivante dal background musicale dell’artista.

Alcune volte la musica è un tema centrale nelle opere visuali, altre ne è totalmente assente, rendendo il tutto ancora più unico. La mostra sarà aperta al pubblico dal 14 ottobre al 7 novembre. Le opere saranno disposte su due livelli al Miart Gallery London che in precedenza era una banca a Mayfair.

Come confermato a Irem Deniz, fondatotrice della Miart Gallery: “L’approccio curatoriale di Miart Gallery è informato da una consapevolezza delle narrazioni storiche e contemporanee e dalla dedizione di voler plasmare il canone dell’arte contemporanea attraverso la presentazione di collezioni diverse ed eclettiche. Siamo lieti di ospitare le audaci composizioni di Maxim che giocano con il surrealismo, l’umorismo oscuro e la complessità di una società moderna in continua evoluzione“.