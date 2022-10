Energia illimitata con il trucco quasi gratis: ora non pagherete più le bollette

Per più motivazioni le persone avrebbero deciso di darsi una regolata durante l’ultimo periodo viste le spese esorbitanti a cui far fronte. Purtroppo tutto questo è causa del conflitto che sta tenendo il banco ormai da diversi mesi a questa parte tra Ucraina e Russia nell’est dell’Europa. Purtroppo tutto il resto del vecchio continente ne sta risentendo soprattutto dal punto di vista dell’energia, la quale proverrebbe in gran parte proprio dalla Russia.

Per tale motivazione dunque le bollette sono arrivate a comportare costi incredibili sulle spalle degli italiani, i quali avrebbero paura di affrontare il periodo prossimo nel quale sono previsti dei rialzi. Ci sarebbero però dei modi per provare a risparmiare alcuni soldi dalle bollette dell’elettricità ad esempio. Non basatevi su quello che trovate sul web tra le varie soluzioni fatte in casa e alcuni esperimenti che potrebbero diventare anche pericolosi.

Energia senza limiti grazie ad un generatore particolare: potrete ricaricarlo con la luce del sole alimentando gli elettrodomestici

Secondo quanto riportato starebbe riscuotendo un gran successo la nota azienda Jackery. Come Bluetti, anche questa riesce a mettere a disposizione del pubblico dei generatori di ultima generazione. Questi, dotati di spine per l’elettricità a corrente alternata e di presa USB, sono in grado di erogare fino a 1000 W di potenza. Ciò significa che al generatore potrebbe essere attaccato anche un elettrodomestico.

Ciò comporterebbe un risparmio sulla bolletta, soprattutto se in accoppiata acquisterete il pannello solare per ricaricare il generatore. Con la luce del sole dunque potrete mettere da parte nel generatore stesso una gran parte di energia, con la quale potrete alimentare alcuni accessori in casa vostra. In quel caso il risparmio potrebbe essere anche sensibile.