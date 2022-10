Microsoft e Apple hanno annunciato una serie di integrazioni più approfondite dei servizi Apple su PC Windows e console di gioco Xbox, tra cui applicazioni musicali e TV per entrambe le piattaforme, nonché la possibilità di visualizzare la libreria di foto di iCloud tramite l’app Foto di Windows 11.

L’app Apple Music per Xbox è già stata rilasciata. Gli utenti esistenti possono scaricare l’app e iniziare ad ascoltare le loro playlist e stazioni preferite, mentre i nuovi utenti possono iscriversi per un mese di prova gratuito. L’interfaccia utente per Apple Music su Xbox è molto identica a quella che abbiamo visto prima sui dispositivi Apple TV. Non fornisce alcuna nuova funzionalità che non abbiamo visto in precedenza, ma è meraviglioso avere la parità di piattaforma.

Windows 11 e Xbox, le nuove app stanno arrivando

Le applicazioni Musica e TV per Windows non sono ora pronte, ma entrambe saranno accessibili il prossimo anno, secondo le aziende. In precedenza è possibile accedere a Apple Music e Apple TV+ tramite interfacce Web su Windows. Inoltre, l’app iTunes è ancora disponibile su Windows.

Gli utenti del programma iTunes di Windows possono ascoltare musica e guardare la TV e i film acquistati tramite il negozio online di Apple. Anche se Apple Music sarà accessibile su Windows, i clienti potranno comunque accedere a podcast e libri tramite iTunes. Mentre le applicazioni Musica e TV in Windows non saranno pronte fino al prossimo anno, la connessione alla libreria di foto di iCloud è disponibile in questo momento.

Dovrai scaricare il software iCloud per Windows (che è attualmente utilizzato per sincronizzare una serie di cose, come i segnalibri del browser) e abilitare la sincronizzazione della libreria di foto di iCloud. Successivamente, sia i filmati che le fotografie dovrebbero essere accessibili tramite l’app Foto di Windows 11.

Negli ultimi anni Apple ha notevolmente incrementato le piattaforme su cui sono accessibili le sue numerose applicazioni e servizi. Le applicazioni Apple TV per Xbox e PlayStation, ad esempio, erano precedentemente disponibili.