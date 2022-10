Dopo l’annuncio di giugno del co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, dell’aggiunta al servizio di un livello supportato dalla pubblicità, la società ha annunciato oggi le specifiche del suo nuovo piano di abbonamento Basic with Ads.

Netflix Basic with Ads costerà 5,49 euro al mese quando uscirà il 3 novembre negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il livello sarà offerto anche in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Messico e Spagna, con entrambi i paesi che riceveranno un vantaggio dal lancio il 1° novembre.

Netflix ha già rilasciato il nuovo piano

Secondo un post sul blog aziendale di Netflix che svela il livello supportato dalla pubblicità, il nuovo servizio non avrà alcun effetto sul costo dei piani esistenti dell’azienda. Secondo l’articolo, gli annunci dureranno 15 o 30 secondi e appariranno sia prima che durante gli spettacoli in streaming. Gli spettatori possono aspettarsi di vedere in media dai 4 ai 5 minuti di pubblicità ogni ora. La qualità video sarà limitata a 720p HD, simile al piano Basic esistente del servizio, piuttosto che al 4K con HDR accessibile sul livello Premium.

Secondo Netlix, non tutti gli spettacoli attuali saranno accessibili sul livello supportato dalla pubblicità a causa di “problemi di licenza”. In termini di programmi vietati, l’azienda prevede che “dal 5% al ​​10% del contenuto totale non sarà accessibile a seconda del paese”. La dichiarazione di Netflix ha anche verificato i nostri sospetti che i membri Basic with Ads non sarebbero stati in grado di scaricare programmi, una funzionalità disponibile per gli abbonati Basic, Standard e Premium.

Non possiamo dire che non ci aspettavamo questo. Netflix ha lottato per stare al passo con la nuova concorrenza in streaming di Disney, HBO e altri colossi dell’intrattenimento durante l’ultimo anno. La base di abbonati dell’azienda è diminuita nella prima metà del 2022, costringendola a licenziare dipendenti e posticipare i progetti pianificati, in particolare nel settore dell’animazione.