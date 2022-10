Solo 1 adulto su 5 ha gli occhi azzurri, mentre la maggior parte nasce con gli occhi marroni. Ma perchè il colore degli occhi quando si nasce cambia dal blu al nocciola o al marrone durante l’infanzia?

“Ha a che fare con la quantità di melanina con cui sono nati e come quella melanina aumenta dopo la nascita“, ha affermato Norman Saffra, presidente di oftalmologia al Maimonedes Medical Center di Brooklyn, New York.

Una questione di melanina

La melanina, ha spiegato Saffra, è un pigmento, e più ne hai negli occhi, nei capelli e nella pelle, più sono scuri e quindi più riflette la luce solare. Un piccolo deposito di melanina nelle iridi (gli anelli muscolari attorno alle pupille) le fa apparire blu, mentre una quantità media le rende verdi o nocciola, e se ne hai molta gli iridi saranno marroni.

I bambini non nascono con tutta la melanina che sono destinati ad avere. “Il processo di maturazione continua dopo l’utero“, ha detto Saffra a Life’s Little Mysteries, un sito gemello di LiveScience. “Il colore degli occhi non è lo stesso fino al raggiungimento dei 2 anni di età.” Lo studio ha paragonato il graduale accumulo di melanina nelle iridi ai pulcini che sviluppano piume dopo la nascita.

Sebbene alcuni bambini di etnia non bianca abbiano anche gli occhi azzurri alla nascita che poi diventano marroni nel tempo, l’effetto è molto meno comune rispetto ai bambini caucasici. “Gli individui con pigmenti scuri di solito hanno bambini con gli occhi marroni, perché i bambini hanno più pigmento per cominciare“, ha detto Saffra.