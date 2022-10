Un volantino davvero ricco di occasioni e di prezzi fortemente più bassi del normale vi attende questi giorni da Comet, il risparmio è importantissimo su un numero decisamente elevato di prodotti di ottimo livello, i quali sono davvero pronti per fare la differenza sul mercato.

Gli acquisti, nel caso in cui foste particolarmente interessati al volantino, sappiate che possono essere completati ovunque, in particolare risultano essere accessibili sia in negozio che online, in modo da poter ricevere la merce presso il domicilio, anche con una spesa superiore ai 49 euro. I prodotti, ad ogni modo, sono tutti distribuiti alle più classiche condizioni di vendita.

Comet: attenzione a questi sconti, sono veramente specialissimi

I prezzi del volantino Comet sono decisamente più bassi del normale e di quanto siamo abituati a vedere, anche nel caso si tratti di top di gamma assoluti. Il migliore in circolazione è senza ombra di dubbio il Galaxy S22 Ultra 5G, uno smartphone eccezionale sotto vari punti di vista, oggi acquistabile con un esborso finale di 949 euro.

Discorso simile per il fratello minore, quale può essere il Galaxy S22, in vendita ad oggi a 649 euro, una cifra comunque abbordabile per la maggior parte dei consumatori, nonostante sia ancora elevata. In ultimo vi parliamo del Galaxy S21 Enterprise Edition, un modello inedito e mai visto prima, ma che comunque promette ottime prestazioni, ad un prezzo finale di 549 euro. Tutti gli sconti sono visibili sul sito ufficiale.