Esselunga ricorre ad un volantino davvero assurdo per invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, in questo modo i prezzi sono fortemente più bassi del normale, ed allo stesso tempo la qualità generale resta pressoché invariata.

Tutti i prezzi che troverete raccontati nell’articolo sono da considerarsi attivi e validi solamente nei negozi, in quanto al giorno d’oggi le medesime offerte non risultano essere disponibili sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In parallelo, ricordiamo comunque che i prodotti sono da considerarsi distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale copre tutti i singoli difetti di fabbrica.

Esselunga: quali sono i prezzi che tutti devono cogliere al volo

Grazie ad Esselunga gli utenti hanno davvero la possibilità di accedere a prodotti economici dal risparmio assicurato, sebbene non si tratti della classica offerta tech a cui l’azienda ci ha abituati in passato, oggi vi parliamo di una promozione che vede offrire al cliente la possibilità di mettere le mani su uno smartphone economico.

Il modello in questi one è lo Xiaomi Redmi 9C, viene proposto all’acquisto a soli 145 euro, e rappresenta indubbiamente un best buy assoluto per coloro che non vogliono spendere troppo, ed allo stesso tempo godere di buone performance. I suoi punti di forza sono indubbiamente rappresentati dall’ampio display da 6,43 pollici di diagonale, con processore octa-core, 3GB di RAM e 64GB di ROM espandibile, per finire con una incredibile batteria da 5000mAH, perfetta per godere del prodotto per lungo tempo, oppure un comparto fotografico capitanato dal sensore principale da 13 megapixel.