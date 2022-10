In occasione dell’evento Microsoft dedicato ai nuovi dispositivi appartenenti alla famiglia Surface, ecco arrivare anche il nuovissimo Surface Pro 9. Il PC 2-in-1 di Redmond si rinnova nell’hardware per stare al passo con i tempi.

Infatti, dal punto di vista estetico i cambiamenti sono minimi e il form factor è rimasto pressoché immutato. Tuttavia, le possibilità di personalizzazione aumentano con l’introduzione di una vasta gamma di colorazioni.

Al fianco del classico Platino e Grafite, la scocca potrà colorarsi nella tonalità Foresta (verde) e Zaffiro (blu). La scocca resta sempre in alluminio anodizzato per garantire resistenza e leggerezza al device.

Microsoft ha scelto di rinnovare il Surface Pro 9 introducendo le nuove CPU Intel di 12a generazione e le nuove colorazioni

Il display PixelSense Flow di Surface Pro 9 misura 13 pollici e vanta una risoluzione di 2.880 x 1.920 pixel con un valore di 267 PPI. il refresh rate è dinamico e può raggiungere i 120 Hz con un contrasto da 1200:1. Il rivestimento è Gorilla Glass 5 per resistere senza problemi a urti e graffi.

All’interno della socca trova spazio una piattaforma hardware che gli utenti possono configurare a seconda delle proprie esigenze. Il 2-in-1 Microsoft ora supporta le CPU Intel Core di dodicesima generazione ed in particolare i processori della linea Core i5 e Core i7. Per gli utenti consumer sono disponibili le CPU Intel Core i5-1235U e i7-1255U mentre per le utenze business si passa alle soluzioni i5-1245U e i7-1265U.

A queste configurazioni si aggiunge anche il SoC Microsoft SQ3 con NPU nato dalla collaborazione tra Redmond e Qualcomm su base ARM. La soluzione permette di dotare il PC della connettività 5G oltre che del classico Wi-Fi.

Il Surface Pro 9 può vantare fio a 32 GB di RAM LPDDR5 e 1TB di SSD nella configurazione con CPU Intel e fino a 16GB di RAM LPDDR4x e 512GB di SSD in quella con SoC proprietario. Non manca un’ampia dotazione di porte, una fotocamera frontale che supporta l’autenticazione Windows Hello, e una fotocamera posteriore da 10 MP.