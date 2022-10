In queste ore, Microsoft sta tenendo un evento dedicato alla famiglia Surface. Il brand di Redmond sta rinnovando la propria famiglia di dispositivi e, tra le novità, spicca anche il nuovissimo Surface Studio 2+.

Come possiamo immaginare dal nome, il Surface Studio 2+ nasce come una evoluzione del precedente modello. L’obiettivo è quello di migliorarne molti aspetti e aggiornarlo dal punto di vista hardware senza però snaturare il prodotto.

Il device quindi, incarna lo stesso spirito che ha portato alla sua nascita. Si tratta di un PC all-in-one con display mobile che permette ai grafici e ai digital artist di lavorare al meglio. Il movimento è garantito dalla Zero Gravity Hinge che rappresenta ormai il tratto distintivo della serie.

Il nuovo panello è un PixelSense dotato di una diagonale da 28 pollici con supporto alla tecnologia touch e alla Surface Pen. La CPU scelta da Microsoft per il Surface Studio 2+ è una Intel Core i7-11370H di 11a generazione a cui si abbina una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop da 6GB.

Grazie a questa combinazione di elementi, Microsoft garantisce prestazioni globali cinque volte superiori rispetto al modello precedente. Il sistema operativo non può che essere Windows 11 in versione Pro per garantire la massima flessibilità a tutti gli utenti.

Trattandosi di un device pensato per i creativi, grande attenzione è stata riservata al comparto audio/video. Il Surface Studio 2+ supporto le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos per la fruizione dei contenuti multimediali.

Purtroppo non ci sono ancora informazioni ufficiali per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità. Restiamo in attesa di maggiori dettagli da parte di Microsoft.