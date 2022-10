Man mano che il mondo cresce, il futuro della mobilità globale diventa sempre più importante per le aziende che cercano un vantaggio competitivo. Più che mai, i dipendenti cercano di ampliare i propri orizzonti trasferendosi e lavorando in nuovi paesi.

Pertanto, le aziende devono adattarsi alla globalizzazione espandendosi all’estero. Sta rapidamente diventando una necessità rispetto ad un’opzione. Quando porterai la tua azienda a livello globale, attirerai immediatamente nuovi talenti qualificati e posizionerai la tua azienda per una maggiore crescita in futuro.

La tecnologia è facilmente uno degli aspetti innovativi e in rapido movimento della nostra società moderna. Non sorprende che la tecnologia abbia un enorme impatto sulla mobilità globale.

Man mano che sempre più persone fanno affidamento sui loro dispositivi intelligenti e contribuiscono alla crescita della raccolta di big data, le aziende possono iniziare a raccogliere informazioni importanti. L’analisi dei dati della forza lavoro può aiutare con le stime dei costi, l’analisi demografica e contribuire alle decisioni di trasferimento dei dipendenti.

Inoltre, la tecnologia porta a una maggiore mobilità complessiva per gli espatriati. Le app e i servizi di comunicazione basati sul web consentono ai dipendenti di accedere alle informazioni e di comunicare praticamente da qualsiasi luogo.

Il problema della mobilità

Queste tendenze stanno influenzando i sistemi di mobilità urbana in tutto il mondo. L’elettrificazione dei veicoli e lo sviluppo della tecnologia di guida autonoma, riguardano direttamente la mobilità. Il decentramento dei sistemi energetici, ad esempio, farà la differenza in quanto i modi di trasporto inizieranno a fare sempre più affidamento sull’elettricità come fonte di energia. È probabile che le seguenti tendenze abbiano il maggiore impatto sullo sviluppo della mobilità integrata nelle città.

I servizi di ride-hailing sono cresciuti rapidamente negli ultimi anni e ora competono non solo con i tradizionali fornitori di car sharing e car pooling, ma anche con il trasporto pubblico e la proprietà di veicoli privati. Anche gli investimenti nelle società di ride-hailing sono decollati, più che raddoppiando a 11,3 miliardi nel 2015 dai 5,3 miliardi del 2014.

Inoltre i progressi nella tecnologia di guida autonoma promettono di risolvere i problemi di sicurezza stradale, ridurre i costi di trasporto ed espandere l’accesso alla mobilità. I veicoli autonomi dovrebbero trasformare il tempo di guida in tempo libero.

Le vendite globali di veicoli elettrici sono aumentate rapidamente, da 50.000 nel 2011 a quasi 450.000 nel 2015. I sussidi all’acquisto, il calo dei costi delle batterie, le normative sul risparmio di carburante e i miglioramenti dei prodotti hanno contribuito all’aumento.

Bloomberg New Energy Finance stima che i costi della batteria scenderanno al di sotto di 100 euro per kilowattora nel prossimo decennio. Se ciò accade, i veicoli elettrici dovrebbero superare le auto classiche a benzina in termini di costi rispetto ai veicoli convenzionali.

La diffusione delle applicazioni IoT nei veicoli e nelle infrastrutture genererà dati con una varietà di usi. Per gli abitanti delle città, i sistemi software possono facilitare la pianificazione del viaggio in base alle condizioni in tempo reale. Le autorità di transito potrebbero utilizzare gli stessi dati per analizzare il movimento di persone e veicoli, identificare le code, adeguare i servizi ed elaborare piani di transito a lungo termine.

Per questo motivo le città di tutto il mondo stanno espandendo e migliorando le proprie reti di trasporto pubblico. L’aggiunta di funzionalità autonome ai veicoli in transito può ridurre i costi operativi, mentre nuovi modelli di implementazione come flotte di veicoli condivisi possono rendere il transito più flessibile e accessibile. L’utilizzo dei dati dell’infrastruttura abilitata all’IoT può aiutare ad aggiungere capacità e migliorare l’affidabilità in modo che il trasporto di massa rimanga competitivo.