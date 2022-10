Telegram è stato multato per un costo di 65.000 euro dal tribunale russo per gli aggiornamenti sulla guerra nei canali ucraini, ma non è finita: infatti sembra che la società stia affrontando una nuova sfida a causa degli impedimenti dovuti dalla guerra.

“Analizzando i sensori sulla rete, possiamo vedere che c’è una complicazione nella comunicazione attraverso l’app Telegram”, ha dichiarato l’app.

Questo è dovuto soprattutto dagli attacchi Russi. In questo frangente, il traffico Internet in Ucraina è sceso dell’83% durante gli attacchi missilistici di massa.

“Ciò è dovuto al sovraccarico della stessa piattaforma digitale Telegram. Le restanti piattaforme digitali funzionano senza sovraccarichi“. Questo succede perchè le persone hanno paura di utilizzare altri sistemi di messaggistica considerati più “vulnerabili“. Inoltre, su Telegram sono presenti i canali e i gruppi pubblici, che ultimamente sono diventati delle risorse online indispensabili per chi vuole sopravvivere in quelle zone e vuole rimanere aggiornato.

Una situazione che è degenerata

L’app stessa ha consigliato alle persone di passare temporaneamente ad altri social e app.

Ultimamente, un attacco missilistico russo a Kiev ha ucciso almeno 8 persone, e ne ha ferito 24. Ovviamente non sono mancati i video e le notizie su Telegram durante questi eventi.

E proprio durante questi momenti, sono arrivati avvisi sul malfunzionamento dell’app apparsi sui social network ucraini il 9 ottobre.

In precedenza è stato riferito che le oblast di Khmelnitsky, Lviv, Poltava, così come le città di Kharkiv e Zhytomyr, hanno subito interruzioni di Internet a causa di interruzioni di corrente, causate da un attacco missilistico di massa avvenuto il 10 ottobre.