Il tema legato all’ora solare 2022 sta davvero molto a cuore alla popolazione italiana, in un periodo storico come il corrente, in cui il valore delle bollette sta effettivamente raggiungendo valori incredibilmente elevati, si stanno cercando tutti i metodi possibili per riuscire a limitare al massimo il consumo dell’energia.

Un rimedio potrebbe essere proprio l’abolizione dell’ora solare 2022, infatti come ben sapete, da ormai diversi anni, l’ultimo weekend del mese di Ottobre, vede lo switch dell’ora, con l’anticipazione dell’ora legale. In questo modo si ha, in parole povere, un’ora di luce in più alla mattina, a discapito del tardo pomeriggio (infatti iniziare a fare buio molto presto).

Il problema risiede proprio nel consumo energetico, andando effettivamente ad anticipare il buio, il rischio è di consumare più energia in un momento della giornata in cui sono tantissime le persone “attive” e gli uffici aperti, cosa che, secondo la proposta attuale, è meno probabile ad esempio alle 6 di mattina.

Ora solare 2022: si cambierà ancora?

La proposta risiede proprio nel voler abolire l’ora solare, mantenendo l’ora legale per tutto l’anno, cosa che accade nei paesi nordici ed in Francia. La decisione spetta al Governo, in quanto l’Unione Europea può fare ben poco in merito, data la non universalità dei pareri dei paesi membri, ovvero nel momento in cui in passato se ne è discusso, non è stata raggiunta una decisione che accomunasse tutti i membri.