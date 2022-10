iphone-14-rileva-false-cadute-utenti-infastiditi

Gli utenti hanno riferito che il rapido movimento delle montagne russe provoca l’attivazione del rilevamento delle cadute del loro iPhone 14, quindi potresti voler considerare di lasciarlo a casa la prossima volta che sali sulle montagne russe per evitare di attivarlo accidentalmente.

Il rilevamento degli incidenti è una delle migliori nuove funzionalità di sicurezza disponibili su iPhone 14, iPhone 14 Pro e Apple Watch 8. Questi device Apple, dotati di giroscopi integrati e altri sensori, sono in grado di determinare se hai avuto un incidente automobilistico e informa immediatamente le autorità competenti o un elenco predefinito di contatti di emergenza. Se l’iPhone di un utente ha identificato erroneamente un arresto anomalo, Apple offre loro l’opportunità di ignorare manualmente l’avviso entro i primi dieci secondi dalla visualizzazione della notifica sullo schermo.

iPhone 14 include questa nuova funzionalità

Tuttavia, mentre sei legato alle montagne russe, non puoi semplicemente ignorare questo avviso e, come hanno scoperto alcuni utenti, ciò significa che i servizi di emergenza e i contatti sono informati a un incidente che non si è mai realmente verificato.

Se la funzione dovesse essere difettosa in qualche modo, preferiremmo di gran lunga che il rilevamento degli arresti anomali dell’iPhone 14 non fosse sufficientemente sensibile piuttosto che non abbastanza sensibile. Tuttavia, se continua ad allarmare contatti e servizi di emergenza con falsi positivi, il software di rilevamento degli arresti anomali di Apple potrebbe eventualmente seguire la storia del ‘bambino che gridava al lupo’.

Siamo sicuri che Apple rilascerà un nuovo aggiornamento molto presto per rimediare a questa ‘sensibilità’ o per includere nuove opzioni di attivazione della funzionalità.