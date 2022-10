Il Galaxy Watch 4 sta ricevendo il suo primo aggiornamento dopo più di un mese. Quando si tratta di smartwatch Wear OS che ora sono accessibili al mercato generale, la nostra attenzione si è più che spostata su Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro. Nonostante questo sia il caso, è importante sottolineare che il Watch 4 è ancora un’alternativa incredibilmente fattibile per chi utilizza Android, e ciò è reso ancor più vero dal fatto che riceve aggiornamenti frequenti.

Oggi, Samsung ha annunciato il rilascio di un aggiornamento firmware relativamente minore per Watch 4 (R8xxXXU1GVI3), affermando ‘stabilità e affidabilità del sistema migliorate’ come motivo dell’aggiornamento. Nonostante questo non sia l’aggiornamento significativo che abbiamo visto un mese fa, che include nuovi quadranti rilasciati con Watch 5, è una piccola modifica che potrebbe essere qualcosa che vuoi controllare per il tuo dispositivo.

Galaxy Watch 4 di Samsung si aggiorna

Questo aggiornamento è stato rilasciato per la prima volta in Corea, ma ora è stato portato negli Stati Uniti e viene attualmente distribuito agli utenti della piattaforma Watch 4. Poiché il registro delle modifiche è costituito da sole due righe e riguarda esclusivamente la stabilità, è probabile che non ci siano cambiamenti significativi nel modo in cui viene utilizzato il software.

Da maggio di quest’anno, il Galaxy Watch 4 non ha ricevuto un aggiornamento del firmware di stabilità dei sistemi. Ciò è stato seguito da una significativa riduzione delle funzionalità nel mese precedente. Sembra che solo la Corea e gli Stati Uniti stiano ricevendo questo aggiornamento nella sua forma attuale, il che ne limita la disponibilità a quei due paesi. Il Galaxy Watch 4 e il Galaxy Watch 4 Classic sono entrambi tipi di orologi affetti da questo problema. Se vuoi verificare la presenza di questo piccolo aggiornamento, puoi farlo tenendo d’occhio l’app Samsung Wearable che è installata sul tuo smartphone.