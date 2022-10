L’operatore virtuale NT Mobile ha recentemente prorogato le proprie offerte da soli 2.49 euro al mese anche per il mese di ottobre 2022.

Stiamo parlando delle offerte Più Plus Plus e Metà Annuale, attivabili da tutti i nuovi clienti con un costo di attivazione pari a 9.99 euro, da sommare al costo della SIM. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NT Mobile proroga le offerte Più Plus Plus e Metà Annuale

L’offerta Più Plus Plus, prevede 30 Giga di traffico dati fino in 4G, oltre che minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. In questo caso, è previsto un costo pari a 29,94 euro per 12 mesi, equivalenti a circa 2,495 euro mensili. Passando invece a Metà Annuale, questa offerta prevede 50 Giga di traffico dati fino in 4G, anche in questo caso con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Il costo dei rinnovi è pari a 47,88 euro per 12 mesi, pari a 3,99 euro al mese.

Si specifica tuttavia che per il traffico dati, in Roaming UE viene applicato un limite massimo al quantitativo mensile, pari a 3 Giga con Più Plus Plus e 5 Giga con Metà Annuale. In entrambi i casi, in caso di extrasoglia si continua a navigare a 0,0029 euro per Mega. Al momento del rinnovo, se il cliente non possiede credito a sufficienza per il pagamento, la fruizione delle offerte NTmobile viene sospesa.

Con il Piano Base utilizzabile nel periodo di sospensione, i costi a consumo sono di 3 centesimi di euro al minuto verso NTmobile e di 5 centesimi di euro al minuto verso altri operatori nazionali, con scatto alla risposta di 15 centesimi di euro e scatti anticipati di un minuto. Non ci resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.