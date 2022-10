La domanda sorge più che spontanea: cosa stanno facendo esattamente le due piattaforme social più famose sul panorama della nuova generazione? Una cosa è certa: si stanno copiando in tutto e per tutto. Ecco come si è evoluta la “sfida” TikTok VS Instagram.

TikTok VS Instagram: duello tra titani

Se prima era Instagram a copiare TikTok, ora è l’esatto contrario. D’altronde da sempre i social si migliorano sulla base delle funzioni delle altre piattaforme con cui si è in competizione (riferimenti puramente casuali). Ma come si evolverà tale situazione? Tutto diverrà monotono e noioso? Non lo sappiamo. Ciò che possiamo dire intanto è che stavolta TikTok sta copiando Instagram con l’introduzione di una funzione chiamata “Modalità Foto”. L’aggiornamento darà modo agli utenti di condividere più foto fisse in un post, con tanto di didascalie fino a 2.200 caratteri. Questi nuovi post fotografici, possono anche essere accompagnati dalla musica e si troveranno nella pagina For You degli utenti insieme ai video.

La funzione introdotta da pochissimo è stata già utilizzata dai creator al fine condividere meme riciclati e altri contenuti. Assurdo vero? Di certo la piattaforma di TikTok non ha bisogno di copiare la veterana Instagram, eppure…

Il Wall Street Journal ha da poco comunicato che TikTok continua a battere di gran lunga Instagram Reels come tempistiche di visualizzazione giornaliere, nonostante l’idea fosse della piattaforma cinese. Tornando alla Modalità Foto, questo è solo uno dei tanti. Basti pensare a Twitter che ha introdotto un feed in stile TikTok per i video a schermo intero, oppure YouTube Shorts, che invece ha inserito le voci fuori campo così come facevano gli utenti sulla piattaforma.