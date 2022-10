Molte persone hanno visto alcune funzioni di Instagram copiate da quelle di TikTok, ma sembra che adesso sia avvenuto il contrario.

Sembra che TikTok stia copiando Instagram con una nuova funzionalità chiamata “Modalità foto“. L’aggiornamento consente agli utenti di TikTok di condividere più foto fisse in un post, insieme a didascalie fino a 2.200 caratteri.

I nuovi post fotografici, che possono anche contenere musica, appariranno nella pagina For You degli utenti insieme ai video. In un post sul blog, TikTok afferma che spera che la modalità foto, combinata con le solite funzioni di modifica per i video, consentirà ai creatori di “esprimersi e connettersi più profondamente con gli altri“.

L’uno copia l’altro

Ma la modalità foto sta anche rendendo la pagina per te più simile a Instagram in modi che potrebbero non essere così creativi. Secondo Mashable, la funzione è già utilizzata dai creatori per condividere meme riciclati e altri contenuti che sono spesso popolari su l’app di Meta.

Non è la prima volta che vediamo delle funzioni essere scopiazzate e rilasciate su altre app a distanza di settimane. Il Wall Street Journal ha recentemente riferito che TikTok sta superando di gran lunga gli Instagram Reels se si vedono le statistiche e i dati ufficiali.

Solo nelle ultime sei settimane: Instagram, TikTok e Snapchat hanno escogitato la propria interpretazione del nuovo arrivato francese BeReal (Instagram non è ancora stato lanciato ufficialmente), mentre Twitter ha introdotto un feed in stile TikTok per i video a schermo intero. Mentre YouTube Shorts, a sua volta un clone di TikTok, ha aggiunto voci fuori campo.