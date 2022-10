WindTre regala un Samsung Galaxy A13 ai suoi nuovi clienti tramite l’offerta Di Più FULL 5G con Easy Pay. Il gestore permette di ottenere lo smartphone senza dover andare incontro ad alcun costo aggiuntivo. I nuovi clienti potranno acquistarlo sostenendo esclusivamente la spesa prevista per il rinnovo dell’offerta attivata.

La tariffa è soltanto una delle opzioni attualmente proposte dal gestore ai nuovi clienti. Al momento si tratta dell‘offerta più conveniente per coloro che desiderano ottenere un nuovo dispositivo 5G.

Passa a WindTre e ottieni uno smartphone in regalo!

La WindTre Di Più FULL 5G può essere attivata da tutti i nuovi clienti. Non sarà necessario effettuare il trasferimento del numero da determinati operatori e ognuno avrà la possibilità di attivare una SIM con portabilità del numero o richiedendo una nuova linea.

Il costo da sostenere per il rinnovo dell’offerta è di 14,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Ogni mese sarà possibile usufruire di minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

WindTre consente di ottenere uno smartphone Samsung Galaxy A13 5G senza richiedere alcuna spesa iniziale né rate mensili. I clienti potranno optare anche per altri dispositivi tra quelli presenti in listino ma i costi subiranno delle modifiche.

Al momento dell’attivazione il gestore bloccherà automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo così da eliminare il rischio di incappare in costi extra imprevisti. Inoltre, includerà nel prezzo di rinnovo il servizio Call center senza attese per poter ricevere assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 contattando il 159.