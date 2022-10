Più di 46.000 persone hanno perso oltre 1 miliardo in criptovalute per “arricchirsi rapidamente” secondo quanto riportato dalla Federal Trade Commission (FTC), ed è proprio questo il motivo per cui le criptovalute stanno diventando rapidamente un modo popolare per truffare denaro dalle persone.

In un briefing con Ethnic Media Services il 9 settembre, la FTC ha avvertito che i truffatori stavano utilizzando valute digitali come Bitcoin, Tether ed Ether per truffare le persone.

Rosario Mendez, del Bureau of Consumer Protection di FTC, ha affermato che era giunto il momento di far capire alle persone come evitare di essere truffati.

Cosa sono le criptovalute?

Secondo Elizabeth Kwok della FTC, la criptovaluta è una risorsa digitale che può essere trasmessa online. Kwok è il vicedirettore della divisione di tecnologia e analisi del contenzioso per l’Ufficio per la protezione dei consumatori dell’FTC.

Ha spiegato che la criptovaluta, creata nel 2009, non è un token fisico. È una valuta digitale, “usata principalmente elettronicamente ed è analoga ad altre valute come miglia aeree o punti premio su carte di credito“.

Un’eccezione sono gli sportelli automatici Bitcoin che forniscono una carta fisica. Ma queste carte non sono comuni, ha detto Kwok. Sono “orientate per un particolare gruppo di persone: ad esempio a Porto Rico, dove le persone vivono fuori dalla rete come una comunità alternativa“.

Uno dei tratti distintivi della criptovaluta è che in genere non ci sono intermediari nella transazione. Le persone possono interagire senza dover configurare account o condividere la propria identità.

Questo sistema peer-to-peer consente alle persone di scegliere come vogliono gestire una transazione. Possono inviare criptovaluta direttamente a una persona per essere pagati o per ricevere un pagamento.

“Posso ottenere criptovalute online o tramite un bancomat e inviarla a chiunque senza aprire un account o conservarla da qualche parte“, ha spiegato Kwok.

Ecco perchè sono rischiose

Ogni giorno vengono sviluppate criptovalute di alto valore che danno vita a sistemi finanziari su larga scala.

Ad esempio, Bitcoin ed Ether ora valgono rispettivamente circa 35 miliardi e 17 miliardi. Dogecoin, creato per scherzo da un meme online, ha totalizzato 4 milioni. Ma il valore della criptovaluta è minato dalla sua instabilità.