E’ stato rilasciato un Update Preview in arrivo su Xbox per il sistema operativo Omega. È importante notare che alcuni aggiornamenti apportati in queste build di anteprima includono miglioramenti in background che garantiscono una build stabile e di qualità per le console Xbox.

I dettagli possono essere trovati qui sotto.

Versione del sistema operativo rilasciata: XB_FLT_2210NI\22621.2456.221003-2200

Disponibile dal 6 ottobre 2022, sarà reso obbligatorio dal 7 ottobre 2022.

Nuove funzionalità ed esperienze

HDMI-CEC: aggiunta una nuova opzione per consentire ad altri dispositivi di accendere la tua console. Se lo hai abilitato, accendendo la TV si accenderà anche la tua Xbox.

TV e display: Con l’aggiornamento, ora puoi specificare quando la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) è abilitata scegliendo tra Sempre attivo, Solo gioco o Disattivato.

Correzioni implementate: grazie al duro lavoro degli ingegneri Xbox, ecco le correzioni sono state implementate per questa build:

Controller : Risolto il problema con il force feedback che non funzionava con alcuni volanti.

Sistema: Vari aggiornamenti per riflettere correttamente le lingue locali sulla console.

Problemi noti

Comprendiamo che alcuni problemi sono stati elencati nelle precedenti note di rilascio di Xbox Insider. Questi elementi non vengono ignorati, per questo gli sviluppatori di Xbox impiegheranno più tempo per trovare una soluzione.

Audio

Sono state ricevute segnalazioni di utenti che hanno riscontrato problemi intermittenti con l’audio nella dashboard, nei giochi e nelle app.

Nota: se riscontri problemi con l’audio, invia immediatamente un feedback tramite il tasto Segnala un problema.

Controller

Alcuni controller degli utenti stanno perdendo casualmente la sincronizzazione o si disconnettono dalla console. Se riscontri questo comportamento, assicurati di segnalare questo problema dopo la riconnessione.

HDMI-CEC

L’HDMI-CEC non funziona correttamente. Assicurati che la tua TV supporti HDMI-CEC e sia abilitata anche prima di inviare feedback.

Home

Alcuni utenti hanno segnalato che l’icona per un titolo basato su disco non viene visualizzata nella dashboard.

I miei giochi e app

I titoli nella raccolta potrebbero essere visualizzati in modo errato con un tag “prova”.

TV/Display

Alcuni utenti hanno segnalato che la console viene visualizzata con una risoluzione errata all’avvio.