Non è passato molto tempo dall’arrivo ufficiale anche in Italia dei nuovi smartphone appartamenti alla serie Oppo Reno 8. Nonostante questo, sembra che il noto produttore cinese Oppo sia già al lavoro sui suoi successori, ovvero sulla nuova serie Oppo Reno 9. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il leaker Digital Chat Station ha rivelato alcuni primissimi dettagli.

Oppo Reno 9: il leaker Digital Chat Station rivela i primi dettagli del nuovo smartphone

In queste ultime ore sono emersi in rete i primissimi dettagli riguardanti la futura serie di smartphone di punta di Oppo, ovvero i prossimi Oppo Reno 9. In particolare, a farlo è stato il noto leaker Digital Chat Station. Secondo quanto riportato da quest’ultimo, i nuovi smartphone della serie saranno almeno tre, ovvero Oppo Reno 9, Oppo Reno 9 Pro e Oppo Reno 9 Pro Plus. Tuttavia, non è da escludere che l’azienda possa presenterà in seguito anche i modelli Oppo Reno 9 Z e Oppo Reno 9 Lite, come fatto in precedenza con la serie Oppo Reno 8.

Andando nello specifico, secondo quanto è emerso, il primo modello della serie sarà alimentato dal soc Snapdragon 778G di casa Qualcomm e potrà contare su un sensore fotografico principale da 64 MP. Il secondo modello della serie, invece, potrà contare su performance più elevate grazie alla presenza del soc MediaTek Dimensity 8000. Dal punto di vista fotografico, invece, lo smartphone potrà contare su un sensore fotografico principale da 50 MP, ovvero il sensore Sony IMX766.

Insomma, questo è quanto è emerso in queste ore sulla prossima serie Oppo Reno 9. Vi ricordiamo comunque che il debutto ufficiale dovrebbe tenersi nel corso del prossimo mese.