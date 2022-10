L’app ufficiale di Telegram per dispositivi Windows è stata aggiornata questa settimana con diverse nuove modifiche destinate agli abbonati Premium.

I gruppi e le chat private di Telegram ora hanno accesso a un nuovo menu espandibile da cui selezionare le reactions. Inoltre, sono ora disponibili per gli utenti gratuiti nuove reactions da utilizzare che in precedenza erano esclusive per gli utenti Premium.

Oltre alle modifiche di cui sopra, gli utenti di Telegram Premium ora possono aggiungere fino a tre reazioni separate ai messaggi. Sarà interessante vedere se le reti rivali, come Facebook e Twitter, copieranno questa funzionalità.

Gli utenti di Telegram Premium ora possono anche aggiungere uno stato emoji accanto al loro nome.

Ecco le note di rilascio complete per questo aggiornamento dell’app:

Reazioni infinite

È stato aggiunto un nuovo menu espandibile nelle chat e nei gruppi privati. Tutti gli utenti hanno accesso a dozzine di nuove reazioni, comprese le reazioni precedentemente riservate agli utenti Premium. Le reazioni che usi più frequentemente verranno sempre visualizzate in alto. Inoltre gli utenti Premium possono reagire ai messaggi con migliaia di emoji personalizzate e aggiungere fino a 3 reazioni per ciascun messaggio.

Gestione delle reaction

Gli amministratori del gruppo possono controllare se le reazioni personalizzate sono consentite nei loro gruppi.

Premium: stati emoji

Gli utenti Premium possono aggiungere uno stato emoji animato accanto al loro nome per visualizzare la loro attività corrente.

Per impostare uno stato, fai clic sul tuo badge Premium nel menu principale o in Impostazioni.

I suggerimenti popolari per lavorare, dormire, viaggiare e altro verranno mostrati in alto.

Per impostare uno stato per una durata specifica come 1 ora o 2 giorni, fai clic con il pulsante destro del mouse sull’emoji.

Tanto altro ancora

È stato supportato un nuovo formato per i collegamenti dei nomi utente, oltre a “t.me/nomeutente”. Ora puoi aprire account, gruppi o canali Telegram utilizzando collegamenti come “nomeutente.t.me” o “https://nomeutente.t.me”.