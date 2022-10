Prezzi quasi triplicati per le bollette. Dove arriveremo? L’emergenza energetica si fa sentire e i rincari pure. Così come l’Italia, anche l’Europa sta soffrendo di questa grave mancanza di energia sparsa un po’ ovunque. Ovviamente, non si può dire lo stesso per la Russia, in quanto detentrice di questo “potere”.

Fortunatamente non ci siamo dati per sconfitti e tantissime persone hanno incominciato a cercare delle soluzioni sempre migliori per riuscire a far fronte ad un emergenza di questo tipo. Tra queste, ce ne sono alcune che hanno aspirato addirittura a raggiungere la tanto agognata energia illimitata.

Alcuni trucchi e oggetti sul web potrebbero tornarci parecchio utili per raggiungere questa impresa. Scopriamo di seguito di quali oggetti parliamo.

Energia illimitata: il metodo per ottenerla a lungo termine

Una nota azienda che si occupa di generatori di elettricità, chiamata Jackery, pare che abbia prodotto qualcosa di molto versatile e soprattutto utile.

Si tratta di un generatore di energia denominato Explorer, disponibile sul mercato per diversi utilizzi. Infatti, può essere preso in considerazione sia per alimentare la nostra abitazione che per un campeggio.

Andando sul sito ufficiale dell’azienda, possiamo vedere che il generatore di energia di Jackery mette a disposizione sia attacchi alle spine tradizionali che alle porte USB. Ciò significa che ogni oggetto può essere collegato (ovviamente tenendo in considerazione la massima potenza erogabile).

Questo generatore, però, ha bisogno di essere ricaricato. Come? Basterà acquistare un solo pannello solare che l’azienda offre sul suo sito. Quest’ultimo sarà indispensabile per ricaricare il nostro generatore. Il suo prezzo è di 986 euro.