Disney ha annunciato che la versione più recente dell’app Disney+ per PlayStation 5 supporterà ora lo streaming in 4K con gamma dinamica elevata. Dopo averlo installato, sarai in grado di visualizzare materiale Disney, come film ed episodi televisivi basati su Marvel e Star Wars, con risoluzione UltraHD e HDR10. Fino a questo momento, il software era solo un trasferimento dalla PS4 e poteva raggiungere solo una risoluzione massima di 1080p.

Secondo il vicepresidente esecutivo Product for Streaming della Disney, ‘raggiungere i clienti ovunque si trovino è una componente fondamentale del nostro piano di crescita mondiale’. La capacità della piattaforma di offrire streaming video 4K HDR migliorerà ulteriormente l’esperienza di visione per gli spettatori.

Disney+ ha aggiornato la sua applicazione

Questo è innegabilmente il caso, ma la Disney ha impiegato troppo tempo per raggiungere i suoi principali concorrenti di streaming, che includono Netflix, HBO Max e Prime Video, che hanno tutti supportato la riproduzione 4K su PS5 per un considerevole lasso di tempo.

Nonostante il 4K HDR10 sia una caratteristica fantastica, la PlayStation 5 non è in grado di gestire l’audio Dolby Atmos e non supporta lo standard Dolby Vision considerevolmente migliore (ad eccezione dei Blu-ray). Ma utilizzare PlayStation 5 (o Xbox Series X) per lo streaming è uno spreco di energia. Utilizza circa 70 watt, ma i dispositivi più recenti come Google Chromecast, Roku o Apple TV utilizzano solo 3-6 watt. Questa è una differenza significativa. In ogni caso, la nuovissima applicazione Disney+ per PS5 è ora disponibile per il download tramite l’opzione multimediale nella schermata principale di PS5.