Secondo quanto riportato, Samsung sta sviluppando un nuovo smartphone della serie A. Lo smartphone in questione è noto come Galaxy A54 e dovrebbe essere rilasciato il prossimo anno. Mentre mancano ancora mesi al lancio ufficiale del prossimo smartphone, una fonte recente ha rivelato le specifiche della sua fotocamera.

Il prossimo Galaxy A54 avrà una fotocamera principale da 50 MP, secondo una voce del GalaxyClub. L’articolo non ha fornito informazioni sulle telecamere aggiuntive. Tuttavia, potremmo prevedere che il device abbia un sistema a tripla fotocamera.

Galaxy A54 si prepara al debutto

Secondo una fonte recente, Samsung intende rimuovere le fotocamere di profondità dal Galaxy A54, il che significa che il dispositivo presenterebbe solo una fotocamera grandangolare, una fotocamera ultra grandangolare e una fotocamera macro. Si ritiene che il sensore macro sia da 5 MP e anche l’obiettivo ultrawide potrebbe essere da 5 MP.

Alcuni potrebbero obiettare che si tratta di un downgrade della fotocamera poiché i precedenti Galaxy A53 e A52 avevano una fotocamera principale da 64 MP. Tuttavia, un numero maggiore di megapixel non implica sempre immagini superiori. Più megapixel ti permetteranno semplicemente di ingrandire e ritagliare le immagini nascondendo i singoli pixel.

Non sappiamo molto delle specifiche del Galaxy A54 poiché solo di recente hanno iniziato a circolare fughe di notizie e speculazioni al riguardo. Il device dovrebbe essere rilasciato il prossimo anno in sostituzione del Galaxy A53. L’A53 è stato lanciato all’inizio di quest’anno con un display FHD+ SuperAMOLED Infinity-O da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di 800 nits. È dotato di un SoC Exynos 1280 a 5 nm, fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Contiene una batteria da 5.000 mAh e può caricare a una velocità di 25 W. Il telefono è preinstallato con One UI 4 e sicurezza Knox di Samsung.