Acquistare un nuovo Apple iPhone 14 o iPhone 13 non è mai stato così facile, sopratutto grazie ad Amazon, i nuovi prezzi lanciati dall’azienda sono indubbiamente tra i più bassi di sempre.

Il risparmio è veramente incredibile per tutti i consumatori che sceglieranno di appoggiarsi ad Amazon, grazie anche alla presenza di codici sconto gratis. Per essere sicuri di averli gratis sul vostro smartphone, dovete comunque iscrivervi a questo canale Telegram, ogni giorno ne vengono distribuiti a decine per tutti gli iscritti.

Amazon: quanto costano i nuovi iPhone

Il momento ideale per acquistare l’iPhone della scorsa generazione è finalmente arrivato, gli utenti che vorranno mettere le mani su un iPhone 13, potranno spendere anche meno di 800 euro, per la variante da 128GB (LINK per acquistare).

Discorso simile per i modelli ancora precedenti, al giorno d’oggi infatti è possibile avere un iPhone 12 a soli 679 euro (LINK), oppure anche un iPhone 11, in questo caso disponibile ad un prezzo che scende sotto i 600 euro (LINK).

La storia cambia nel momento in cui si inizia a parlare dei modelli più recenti, i fantomatici iPhone 14. Il prezzo più basso dell’intera selezione è rappresentato dai 1029 euro richiesti per l’acquisto della variante base (LINK), per arrivare poi a spendere anche 1489 euro per il top di gamma assoluto, l’iPhone 14 Pro Max, nella variante da 128GB di memoria interna (LINK).

Tutti questi prodotti possono essere acquistati, lo ricordiamo, direttamente su Amazon, con spedizione sempre gratuita verso il domicilio degli utenti. Non è richiesto un abbonamento Prime per fruire delle medesime offerte, a dispetto di quanto si potrebbe pensare.