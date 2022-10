Gli sviluppatori di app Android stanno abbandonando le loro applicazioni in massa, secondo una nuova analisi di Pixalate. Se un’app non viene aggiornata da due anni, Pixalate la considera abbandonata. Il numero di applicazioni rimaste per morte nel Google Play Store è aumentato del 16% dal primo al secondo trimestre di quest’anno, da 967.000 a 1,1 milioni. Le applicazioni abbandonate nell’Apple App Store sono diminuite del 29% dal primo al secondo trimestre di quest’anno, da 724.000 a 515.000.

Non sorprende che il 42% delle domande registrate in Cina e Russia sia stato abbandonato. Il 37% delle applicazioni a misura di bambino è stato distrutto, per un totale di 75.000 nell’App Store e 81.000 nel Play Store. In una statistica sorprendente, nel corso di sei mesi, nel Google Play Store sono state abbandonate più applicazioni di quante ne siano state aggiornate. In quel lasso di tempo, il 32% delle applicazioni nel Google Play Store è stato autorizzato a morire, rispetto al 30% che ha ricevuto aggiornamenti.

Android ha tante app non aggiornate sullo store

Un’altra statistica interessante è che il 23% delle applicazioni abbandonate non dispone di una politica sulla privacy. In realtà, è più probabile che le applicazioni abbandonate vengano violate, motivo per cui sia Apple che Google preferiscono rimuoverle dai propri app store.

Quindi, se le applicazioni che non sono state aggiornate da due anni sono considerate abbandonate, come si chiama un’app che non è stata aggiornata da quasi cinque anni? Queste sono caratterizzate come applicazioni “super abbandonate” e sono 306.000 su entrambi gli app store messi insieme. Ci sono 840.000 dispositivi Android e iOS che non ricevono un aggiornamento da quasi tre anni.

Le app che non sono state aggiornate in oltre due anni nel Google Play Store dovrebbero essere nascoste agli utenti e non dovrebbero apparire nei risultati di ricerca del Play Store. Apple e Google hanno cancellato 592.000 applicazioni abbandonate durante il secondo trimestre (aprile-giugno 2022), più del doppio delle 220.000 rimosse durante il primo trimestre di quest’anno.

Ricorda che solo perché Apple e Google hanno rimosso alcune applicazioni dall’elenco non significa che non siano più sul tuo telefono. Se l’assenza del supporto degli sviluppatori è fondamentale per te, rimuovi tali applicazioni dal tuo telefono.