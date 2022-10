Unieuro aspetta tutti gli utenti al varco, proponendo loro una bellissima campagna promozionale, arricchita con prezzi concorrenziali su cui poter fare affidamento, nell’ottica di spendere sempre il minimo indispensabile, anche sull’acquisto della tecnologia.

I prezzi sono da considerarsi molto più bassi del normale, e sopratutto risultano essere accessibili da parte di tutti gli utenti, sia in negozio che online sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare anche la spedizione gratuita diretta presso il proprio domicilio.

Se volete i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram.

Unieuro, che occasioni sono attive solo oggi

Correte subito in negozio, perché Unieuro vi farà risparmiare moltissimo nel momento in cui vorrete acquistare uno smartphone appartenente alla fascia media. Il focus di Unieuro è proprio questo, puntare verso prodotti che non costano più di 500 euro, mantenendo però inalterata la qualità generale.

Il top di cui possiamo effettivamente consigliare l’acquisto non è altro che il bellissimo Xiaomi 12 Lite, un prodotto che non ammette assolutamente repliche, impreziosito da un prezzo più che abbordabile, e da prestazioni uniche nel suo genere.

Nel momento in cui invece la spesa volesse essere generalmente inferiore, la scelta potrebbe ugualmente ricadere su una importante selezione di prodotti, quali sono Oppo A94, Redmi 10C, Galaxy A53, il nuovissimo Oppo Reno8 Lite, Realme C21Y, Oppo A96 ed altri ancora.

Tutti questi sconti, lo ricordiamo, sono da considerarsi attivi solamente nel momento in cui ci si recherà presso un negozio fisico, o anche sul sito ufficiale della stessa azienda.