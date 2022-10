Se sei una persona che si prende grande soddisfazione nell’essere organizzato in tutti gli aspetti della tua vita, la funzione di raggruppamento delle schede in Google Chrome è senza dubbio una delle tue cose preferite di tutti i tempi. Tuttavia, se desideri disabilitare i gruppi di schede, non ti criticheremo.

D’altra parte, sembra che la stragrande maggioranza delle persone che utilizzano Android finisca per aprire un gran numero di schede una sopra l’altra senza prestarvi alcuna attenzione e finiscano per partecipare ad attività di gruppo solo per errore. Google ora offre un po’ di amore ai gruppi di schede, poiché finalmente diventa intelligente su come Chrome li conta. Ovunque cadano i tuoi sentimenti su di loro, Google ora sta fornendo loro un supporto.

Google Chrome si prepara all’aggiornamento

I gruppi di schede sono un’idea relativamente nuova su Android, essendo stati lanciati nel febbraio dell’anno precedente per una reazione piuttosto tiepida. Tuttavia, indipendentemente da come ti senti nei loro confronti, ci aspetteremmo almeno che si comportino in modo coerente con il buon senso. Chrome ha, fino a questo momento, considerato ogni gruppo come una singola scheda durante la misurazione del numero di schede aperte che hai.

Google ha osservato che la logica alla base del conteggio delle schede in Chrome è stata aggiornata in modo tale che le singole schede all’interno dei gruppi vengano finalmente conteggiate correttamente. Ciò fornisce un quadro più accurato di quante cose hai in corso in background, oltre alle risorse di sistema che Chrome sta consumando. Va da sé che la shell che racchiude ogni gruppo di schede non è considerata di per sé una scheda.