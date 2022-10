Iliad distrugge Vodafone con le nuove offerte, ci sono 120GB e i nuovi iPhone 14

Iliad continua a mietere vittime illustri tra i gestori mobili, i quali questa volta non potranno fare altro che restare a guardare. Con pochi euro è possibile di nuovo sottoscrivere quell’offerta mobile che tutti desideravano in passato, la quale era scomparsa.

La Giga 120 è ritornata con il suo prezzo di 9,99 € al mese per sempre con tutto incluso. Stiamo parlando di minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti e 120 giga in 5G.

Iliad si è superata ancora una volta ma non solo con le sue offerte mobili: sono arrivati i nuovi iPhone 14 di Apple

Come voleva sì dimostrare, le offerte mobili non sono le sole ad essere il forte di questo gestore. Iliad infatti riesce a conciliare il meglio anche con le sue promozioni dedicate all’ambiente domestico che per ora convergono in una sola offerta. Stiamo parlando di quella che permette di avere la fibra ottica, la quale è stata tanto criticata anche dall’AGCOM in passato.

Questa soluzione permette di avere ogni mese il massimo, con chiamate illimitate verso tutti i gestori. Ovviamente il pezzo forte è in merito alla connessione internet, la quale è disponibile con una velocità massima pari a 5 Gigabit. In questo caso dunque avrete il massimo sotto questo punto di vista. Il prezzo mensile per chi è già cliente Iliad è di 15,99 € al mese per sempre mentre in caso contrario si sale a 23,99 € al mese per sempre.

Se poi state desiderando i nuovi iPhone 14, Iliad li mette a disposizione sul suo sito ufficiale con tante soluzioni diverse. In base al taglio di memoria e al modello, avrete un anticipo diverso da versare e 30 rate che varieranno di prezzo.