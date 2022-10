Un utente Reddit con il soprannome ‘Suckmyn00dle’ è riuscito a ottenere un Google Pixel Watch. L’oggetto non sarà reso pubblico fino all’evento Made by Google di giovedì, dandoci l’idea che questa persona non fosse destinata a portare l’orologio. Ha anche detto che non l’avrebbe acceso perché non voleva essere catturato, il che ci porta a credere che non avrebbe dovuto avere la scatola.

Ma c’è stato un risultato positivo. Il membro di Reddit ha scattato un gran numero di foto (utilizzando un telefono della serie Pixel 6 a giudicare dal riflesso sullo schermo dell’orologio). La parte posteriore della confezione di Pixel Watch è stata una perdita importante, rivelando che includeva l’orologio, un cinturino attivo e una connessione di ricarica magnetica USB-C. Il cinturino piccolo si adatta a polsi di circonferenza 130-175 mm, mentre il cinturino grande ospita polsi di circonferenza 165-210 mm.

Google Pixel Watch si prepara al debutto

Il modello Pixel Watch incluso nella confezione è il modello ‘Polished Silver Stainless Steel’ con ‘cinturino Charcoal Active’. Pixel Watch supporta anche Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS, a seconda del pacchetto. Richiede un telefono Android 8.0 o superiore, connettività Internet, un account Google e l’accettazione dell’accordo arbitrale negli Stati Uniti. Le fotografie scattate dall’utente Reddit rivelano che l’orologio verrà fornito con Wear OS 3.5 preinstallato. Avrà un display da 1,18 pollici e una CPU Exynos 9118 di quattro anni all’interno. Avrà da 1,5 GB a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria nativa.

Si dice che la batteria da 300 mAh fornisca una durata della batteria per tutto il giorno e Pixel Watch utilizzerà un sensore ECG per monitorare la frequenza cardiaca, il sonno, i livelli di ossigeno nel sangue e i ritmi cardiaci. Puoi anche monitorare la posizione del tuo telefono Pixel e parte della tua attività fisica.

Il Pixel Watch sarà presentato ufficialmente giovedì 6 ottobre alle 10:00 Eastern Time, che sono le 7:00 Pacific Time, all’evento Made by Google. Il modello solo Wi-Fi dovrebbe costare 349 euro, mentre il modello LTE costerà 399 euro.