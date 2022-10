Gli ultimi giorni sono stati dominati dalla notizia di Google secondo cui Stadia sarebbe stato chiuso nel gennaio 2023. Sebbene la scelta fosse inevitabile, ha colto molte persone alla sprovvista, inclusi i creatori di giochi che erano a pochi giorni o settimane dal rilascio dei loro progetti. Tuttavia, potrebbe esserci un raggio di luce per i giocatori all’interno dell’ecosistema di Google. Lenovo sembra stia pianificando la vendita di un Chromebook da gaming, opportunamente intitolato Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook.

La notizia arriva a seguito di alcune ricerche di Chrome Unboxed, che ha anche scoperto quello che sembra essere un breve video dimostrativo della macchina. Inoltre, ci sono state inviate quelle che sembrano fotografie autentiche del Chromebook di gioco IdeaPad, inclusa una che mostra la tastiera retroilluminata RGB a 4 zone.

Chromebook, Google potrebbe rivelare presto la sorpresa

Ha uno schermo da 16 pollici con risoluzione 2560×1600 con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo lo mette alla pari con il Chromebook IdeaPad 5i di Lenovo, che ha debuttato all’IFA il mese scorso. Inoltre, il Chromebook da gioco dell’azienda verrebbe probabilmente con due opzioni di CPU: un Intel Core i3-1215U o un Intel Core i5-1235U.

Vale la pena ricordare che il suddetto Chromebook IdeaPad 5i ha anche una CPU Core i3-1215U, ma non può utilizzare applicazioni di gioco ChromeOS come Steam. Secondo Chrome Unboxed, il modello Core i5 potrebbe essere posizionato come una buona alternativa per i giochi Steam, ma il modello Core i3 potrebbe essere spinto verso i servizi di cloud gaming.

Il Chromebook Lenovo IdeaPad Gaming includerà fino a 8 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione NVMe, completando le specifiche hardware. La sezione I/O ha due porte USB-C e due USB-A, oltre a quattro altoparlanti stereo (2 W ciascuno) con Waves MaxxAudio e una presa per cuffie da 3,5 mm.