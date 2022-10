Sky, Netflix e Disney+: c'è un abbonamento quasi gratis ogni mese, ecco quale

Svariate soluzioni permettono di avere qualità su qualità quando si tratta di TV. Le persone sono coscienti del fatto che la concorrenza sia elevatissima e proprio per questo ci si può giocare tranquillamente visto che si aspetta sempre il prezzo più basso. Le varie pay TV di riferimento quindi si danno battaglia ogni giorno proponendo dei pacchetti eccezionali, sia per quanto riguarda la convenienza del costo mensile sia per quanto riguarda la grande qualità offerta. I numeri però sono fondamentali e a dimostrarlo è una piattaforma come Netflix che ormai non ho più rivali nel mondo dello streaming.

Sky allo stesso tempo non si tira indietro e mostra i denti per difendere quanto fatto durante gli ultimi 15 anni di attività. Il celebre colosso, non si è dato per vinto dopo aver perso il calcio e per questo motivo starebbe continuando a proporre prezzi eccezionali. Esistono però anche altre soluzioni, le quali sono più portate al divertimento e forse ad un pubblico più giovane, come quelle offerte da Disney+. Quello che dunque gli utenti chiedono è un vero confronto.

Sky, Netflix e Disney+ a confronto: ecco cosa offrono le piattaforme

Sky propone al momento una soluzione da 19,90 € al mese per tutti, conciliando lo sport, il cinema e anche i canali di informazione disponibili. Ovviamente la qualità eccezionale.

Sono tante le soluzioni offerte anche da Netflix che batte nettamente la concorrenza nel suo ambito con un prezzo massimo di 17,99 € al mese. Qui potrete avere fino a quattro schermi condivisi e una qualità HDR in 4K.

Infine ecco Disney, soluzione che costa 8,99 € al mese con film e serie TV di altissimo livello, forse le più amate di tutte.