Sky e Netflix distrutte da Disney+: gli utenti sono convinti, servizio quasi gratis

Il mondo della pay TV è ormai davvero ricchissimo di contenuti soprattutto se scegliete una delle piattaforme più famose che esistono. Ce ne sono davvero diverso e molto differenti tra loro sotto vari punti di vista, spesso anche non paragonabili.

Sky ad esempio risulta il colosso pay TV per eccellenza, quello che per anni ha dominato salvo poi perdere i diritti del campionato di calcio italiano che sono finiti in mano a DAZN. Sky però continua a conservare tantissimi contenuti al suo interno che non sono solamente sportivi. Infatti ci sono anche tantissimi show che riguardano serie TV e film che dunque accomunano tale piattaforma ad altre come Netflix e Disney+. Ma qual è quella più conveniente in assoluto tra queste tre?

Sky, Netflix e Disney+: ecco quali sono le piattaforme più convenienti in assoluto, questi sono i prezzi

Sky presenta a tutti un pacchetto davvero ben fornito con il cinema e in alcuni casi anche Netflix. Stiamo parlando di un abbonamento che parte da un prezzo di 19,90 € al mese con tutto quello che c’è all’interno della celebre pay TV.

A seguire non si può biasimare Netflix, servizio streaming per eccellenza che propone diversi tipi di abbonamento. C’è infatti il piano mensile base, quello standard ma anche quello Premium. Rispettivamente stiamo parlando di 7,99 € al mese con qualità SD e uno schermo, 12,99 € al mese con qualità full-HD e con due schermi e infine di 17,99 € al mese con 4 schermi in HDR e 4K.

Infine ecco poi quello che forse conviene di più anche per il divertimento che offre, ovvero Disney+. Per alcuni giorni l’abbonamento era stato disponibile a 1,99 € per un mese, ma a quanto pare il prezzo totale è di soli 8,99 € al mese per sempre.