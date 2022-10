I giorni precedenti il lancio della nuova famiglia Pixel 7 si fanno sempre più interessanti grazie alle anticipazioni offerte da Google e leaker esperti del settore. Soltanto qualche giorno fa il colosso ha condiviso in rete un video che mostra dal vivo i suoi smartphone in arrivo per poi procedere con la pubblicazione di un ulteriore video che ha dato modo di conoscere anche il design dell’attesissimo Pixel Watch. Un leaker, poi, si è soffermato su quelli che saranno i regali offerti dal colosso agli utenti che effettueranno il pre ordine online di uno dei nuovi top di gamma.

Google regala uno smartwatch a chi acquista un Pixel 7!

Secondo Roland Quandt, Google permetterà di ottenere un Pixel Watch in regalo a tutti gli utenti che effettueranno il pre ordine del nuovo Pixel 7 Pro. Acquistando il modello di punta della nuova serie di smartphone, quindi, sarà possibile ricevere in omaggio l’interessantissimo smartwatch del colosso di Mountain View che, stando alle anticipazioni emerse in rete, vanterà una straordinaria batteria in grado di garantire fino a 24 ore di autonomia tramite un solo ciclo di ricarica.

Gli utenti che procederanno con l’acquisto di un Pixel 7 nella versione standard, invece, potrebbero ottenere in omaggio degli auricolari decisamente ottimi. Google abbinerà infatti al dispositivo i suoi Pixel Buds Pro.

Molto probabilmente la strategia non sarà applicata in tutti i Paesi. Vi sono maggiori probabilità che Google attui quanto ipotizzato in Inghilterra.

Non sappiamo, dunque, se nel nostro Paese sarà possibile ottenere gli straordinari premi proposti dal colosso ma l’attesa è ormai brevissima e presto avremo la possibilità di scoprirlo!