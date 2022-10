La giusta competizione tra i vari rivenditori di elettronica non può che portare benefici per gli utenti italiani, è quello che accade ad esempio nel caso di Comet, un’azienda che sta lentamente scalando le gerarchie nazionali, a suon di prezzi bassi e sconti pazzeschi.

Le offerte più interessanti del mondo di Comet sono da considerarsi disponibili globalmente sul territorio, ovvero gli acquisti sono effettuabili a prescindere dalla regione in cui si risiede, data la disponibilità in ogni negozio, come anche sull’e-commerce. Nel caso in cui si scegliesse di completare l’acquisto dal divano di casa, ricordiamo comunque che la spedizione presso il domicilio è per tutti gratuita, solo nel momento in cui la spesa supera i 49 euro.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid vi aspettano offerte Amazon incredibili e tanti codici gratis, correte subito ad iscrivervi.

Comet: offerte da non credere e tantissimi prezzi bassi

Gli sconti dei Comet Days, attivi fino al 12 ottobre, prevedono un numero sempre crescente di prodotti effettivamente in promozione, a partire ad esempio dall’eccellente Samsung Galaxy A53, oggi acquistabile con un esborso di 349 euro (sconto di 120 euro rispetto al listino).

Abbracciando sempre il brand Samsung, notiamo la presenza di un Galaxy S22, disponibile addirittura a soli 649 euro, ma anche della variante Ultra, il cui prezzo sale a 949 euro, per finire con il Galaxy S21 Enterprise Edition, acquistabile dagli utenti al prezzo finale di 549 euro.

I prodotti legati alla fascia media sono ugualmente tanti ed interessanti, sono infatti disponibili Realme C25Y a 149 euro, Realme C21 a 119 euro, Oppo A96 a 249 euro, Oppo Reno8 Lite a 349 euro, Galaxy A13 a 169 euro, TCL 30SE a 149 euro, Honor X7 a 179 euro, Redmi Note 10 5G a 159 euro ed anche Redmi 9A a soli 99 euro.