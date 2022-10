Stadia, lo sfortunato servizio di cloud gaming di Google, chiuderà a gennaio. Fatta eccezione per gli abbonamenti a Stadia Pro, i giocatori verranno rimborsati per tutti gli acquisti di hardware e software. A quanto pare, alcune persone potranno continuare a giocare a giochi specifici in altri luoghi. Ubisoft aiuterà i clienti che hanno acquistato i suoi giochi su Stadia a trasferire i loro acquisti su PC.

‘Anche se Stadia verrà dismesso il 18 gennaio 2023, siamo lieti di annunciare che stiamo attualmente lavorando per portare i titoli che possiedi su Stadia su PC tramite Ubisoft Connect’, ha detto a The Verge Jessica Roache, senior corporate communication manager di Ubisoft. ‘In un secondo momento, avremo altro da offrire su caratteristiche precise e sulle implicazioni per i membri Ubisoft+.’

Ubisoft trasferirà i suoi giochi su Ubisoft Connect

Google ha già chiuso il negozio Stadia, quindi se stavi pianificando di acquistare un gioco Ubisoft, ricevere un rimborso e quindi ricevere l’accesso gratuito alla versione per PC è un’ottima cosa.Ubisoft non ha detto quando gli utenti di Stadia potranno accedere ai propri giochi su Ubisoft Connect. Inoltre, non è chiaro se gli Stadian saranno in grado di trasferire i propri dati di salvataggio su PC. Tuttavia, il servizio in abbonamento Ubisoft+ ha un’opzione di salvataggio su cloud, quindi forse l’azienda sarà in grado di scoprire un metodo per salvare i progressi degli utenti se passano alla versione PC.

Sebbene questo sia un grande gesto da parte di Ubisoft, potrebbe fornire un po’ di conforto alle persone che hanno giocato a giochi come Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 e Rainbow Six Siege su Stadia. Molti sistemi di cloud gaming, come Stadia, offrono il vantaggio di lavorare su quasi tutti i computer, telefoni o tablet purché si disponga di una connessione Internet decente. Le persone senza un potente PC da gioco, d’altra parte, potrebbero non essere in grado di approfittare di questo accordo.