Ricevere uno smartphone in regalo è possibile con WindTre grazie all’offerta Di Più FULL 5G. Andando incontro esclusivamente al costo di rinnovo della tariffa sarà possibile usufruire di minuti, SMS e Giga di traffico dati e ottenere uno smartphone Samsung Galaxy a costo zero.

Passa a WindTre e ottieni uno smartphone Samsung a costo zero!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G è online a un costo di 14,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Attivando l’offerta è possibile ottenere anche uno smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB. In più è possibile usufruire del servizio Call center senza attese, che permette di richiedere assistenza in qualsiasi momento senza dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva contattando il numero 159; e di tutti i servizi utili, come la segreteria telefonica.

La tariffa può essere attivata tramite modalità differenti. I nuovi clienti possono prenotare la nuova SIM online e ritirarla in negozio o procedere con l’acquisto direttamente in uno dei punti vendita del gestore. La SIM richiederà una spesa di soli 10,00 euro, salvo eventuali promozioni.

WindTre propone un listino molto ricco, dunque ogni cliente ha la possibilità di scegliere tra numerosi smartphone ma sarà necessario sostenere spese differenti. Lo smartphone Samsung è l’unico ad essere disponibile gratuitamente. Non sarà, infatti, richiesto un costo iniziale né una spesa extra da aggiungere al costo di rinnovo della tariffa.