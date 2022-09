A breve anche tutti i clienti dell’operatore WindTre potranno acquistare a rate uno dei nuovi Apple iPhone 14, presentati solamente qualche giorno fa.

L’operatore arancione ha recentemente pubblicato le prime offerte di rateizzazione dei nuovi dispositivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli emersi fino ad ora.

WindTre inizia a proporre iPhone 14 a rate

Da poco l’operatore ha reso noti sul suo sito ufficiale alcuni esempi delle sue offerte di rateizzazione che saranno disponibili nei prossimi giorni. Attualmente, è possibile effettuare la prenotazione direttamente sul sito ufficiale dell’operatore, tramite l’apposita pagina dedicata ai nuovi smartphone Apple. Secondo le date di disponibilità di Apple, da domani 16 Settembre 2022 saranno acquistabili i modelli iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max, mentre a partire dal 7 Ottobre 2022 anche iPhone 14 Plus.

iPhone 14 128GB sarà acquistabile a 24,99 euro in più al mese per 30 mesi con anticipo di 129,99 euro, tramite carta di credito, iPhone 14 Plus 128GB costerà 28,99 euro in più al mese per 30 mesi con anticipo di 149,99 euro, tramite carta di credito, iPhone 14 Pro 128GB sarà acquistabile a 29,99 euro in più al mese per 30 mesi con anticipo di 259,99 euro, con carta di credito ed infine iPhone 14 Pro Max 128GB avrà un costo di 34,99 euro in più al mese per 30 mesi con anticipo di 339,99 euro, con carta di credito.

Quelli appena elencati sono da ritenersi soltanto alcuni esempi, poiché i nuovi smartphone Apple saranno acquistabili a rate nei punti vendita con prezzi differenziati in base all’offerta WindTre abbinata. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire altre offerte.