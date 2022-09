MD Discount fa letteralmente impazzire i consumatori italiani con la presentazione di un volantino ricchissimo di prezzi bassi, applicati sia sulla tecnologia, che su innumerevoli beni alimentari.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere tranquillamente completati recandosi in ogni negozio sul territorio, ed in alcune occasioni anche tramite il bellissimo sito ufficiale del brand. Le limitazioni sono praticamente assenti, se volete acquistare vi potrete recare ovunque in Italia.

Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid per accedere ogni giorno a codici sconto Amazon gratis ed un numero incredibile di offerte speciali.

MD Discount: le grandiose offerte per tutti

Gli elettrodomestici costano davvero molto poco da MD Discount, la più recente campagna promozionale ha infatti proposto al consumatore finale un risparmio decisamente interessante, data la possibilità di acquistare buoni dispositivi, senza spendere più di 99 euro.

I due modelli più costosi dell’intera selezione non sono altro che una friggitrice ad aria di casa Alpina, con sportello trasparente per vedere all’interno, e la macchina per cucire di Necchi, entrambi in vendita al prezzo finale di 99 euro. Scendendo di circa 20 euro, incrociamo una macchina per il caffè di un produttore italiano, Gaggia, acquistabile a 79 euro.

In ultimo eccoci arrivare sui modelli decisamente più economici, quali sono la vaporella 505 Pro di Polti, che potrete acquistare con un esborso finale di 69 euro, senza dimenticarsi del nuovissimo asciugacapelli Rowenta, modello Power Pro Ionic, da 19,90 euro, oppure il cuscino antiabbandono per i piccoli bambini, che potrete acquistare a 9,90 euro (ricordiamo essere dotato di funzionalità smart). Questo e molto altro ancora vi attende da MD Discount.