Comet annienta Euronics e Lidl con la tecnologia quasi gratis solo oggi

Manca ancora poco ma Comet vuole fare del suo meglio per accontentare il pubblico. All’interno degli Store fisici potete trovare delle offerte eccezionali che sono state già annunciato sul volantino di settembre che volge ormai al termine.

Comet: nel nuovo volantino ci sono offerte che dureranno ancora per poco, ecco la tecnologia ad alto livello ma a basso prezzo

Ancora per qualche giorno saranno disponibili i super sconti proposti dal nuovo volantino di settembre di casa Comet. Infatti potrete trovare dei prezzi assurdi riguardanti tutta la merce, soprattutto per quanto concerne il mondo dell’elettronica e della tecnologia. Inoltre tutti coloro che decideranno di acquistare, avranno delle agevolazioni come ad esempio la possibilità di fare un finanziamento a tasso zero per 10 mesi sfruttando TAN e TAEG allo 0%.

Sicuramente coloro che stanno cercando uno smartphone, vedranno spuntare davanti ai loro occhi all’interno del volantino delle soluzioni eccezionali. Non può passare in osservato infatti il nuovo Samsung Galaxy S22 5G, il quale nella sua versione da 128 giga viene proposto da Comet al prezzo di 699 €. Segue poi un’altra proposta di Samsung, la quale questa volta consiste in una Smart TV: stiamo parlando della Crystal UHD da 55″, il prezzo è di soli 389 €.

Tornando di nuovo al mondo degli smartphone, non mancano i dispositivi di casa Xiaomi, I quali sono disponibili con prezzi tra 159 e 899 €. Se state cercando poi un iPhone 14 di ultima generazione, Comet può accontentarvi con tutte le proposte.

Ogni prodotto che acquisterete sarà provvisto di una garanzia valida per due anni presso i magazzini del vettore.