Lo shopping online è salito alle stelle anno dopo anno grazie alla vasta gamma di prodotti e comodità che offre. Si stima che l’e-commerce generi oltre 1 milione di dollari ogni 30 secondi. Si tratta di un’enorme quantità di denaro, e sono tutti soldi mossi da siti come Amazon, eBay e Walmart. Ma dove ci sono soldi c’è sempre qualcuno che cerca di essere furbo. Quindi, come puoi stare al sicuro da queste minacce?

Questo post esplorerà alcuni dei modi per evitare di cadere nella trappola dei truffatori.

Cerca l’azienda online

Questo è un passaggio ovvio, ma può anche essere complicato. I truffatori esperti sono generalmente disposti a creare siti web che sembrano autentici. Aggiungeranno anche immagini, recensioni e testimonianze per rendere i loro siti più legittimi.

Quindi, quando cerchi un’azienda, non limitarti a controllare il loro sito web. Guarda le loro recensioni su Yelp o Trustpilot e il loro profilo BBB. Cerca di scoprire il numero di reclami e recensioni negative che hanno. Soprattutto, presta attenzione a ciò che gli altri clienti dicono di loro.

Controlla le loro valutazioni online. Come regola generale, qualsiasi servizio classificato tre su cinque e inferiore è un servizio scadente. Questo ti aiuterà a evitare alcuni dei problemi di spedizione comuni.

Determina i loro anni di attività

Il numero di anni in cui un’azienda è stata in attività può anche darti alcuni indizi generici che possono aiutarti. Il Dropshipping e spedizioni di merci sono alcune delle attività che sono diventate facili da avviare oggi. Oggi chiunque abbia un telefono e una connessione a Internet può avviare queste attività.

Ci sono molti fattori, come le condizioni meteorologiche, gli scioperi del lavoro e i cambiamenti delle politiche doganali che influenzano il settore delle spedizioni. Una compagnia di spedizioni esperta probabilmente saprà cosa fare in queste circostanze. Inoltre, hanno un track record di spedizioni riuscite e consegna dei pacchi.

Se scegli di lavorare con una nuova azienda, potresti riscontrare diversi problemi, inclusi ritardi e costi nascosti. Questo è quello che è successo ai clienti che hanno utilizzato Medrano Express a Houston e Atlanta. La società è stata anche bandita dalla Carolina del Nord e gli è stato ordinato di rimborsare i propri clienti.

Verifica i dettagli dell’ordine

In alcuni casi, puoi incontrare un agente che afferma di lavorare per una famosa compagnia di spedizioni. In questo caso, puoi utilizzare una famosa compagnia di spedizioni o uno spedizioniere, ma i tuoi soldi e le tue merci verranno rubate perché hai parlato con un agente fasullo.

Prima di andare avanti con qualsiasi ordine, assicurati di richiedere i suoi dettagli e di verificarli con l’azienda per cui afferma di lavorare. Quando si contatta la compagnia di spedizioni per verificare i dettagli, utilizzare solo le informazioni di contatto elencate sul loro sito web o sulle pagine dei social media. Non accettare alcun dettaglio di contatto dall’agente.

Potresti anche essere vittima di un caso di furto di identità. In questo caso, un agente può contattarti con i dettagli di un vero dipendente dell’azienda. Bisogna assicurarsi che i dettagli di contatto della persona corrispondano a quelli della compagnia di spedizioni.