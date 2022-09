Nuove incredibili offerte vi attendono da Esselunga, proprio in questi giorni gli utenti sono liberi di accedere ad una importantissima selezione di prodotti in promozione, con i quali riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo avere libero accesso ad una lunga serie di offerte speciali.

Tutti coloro che al giorno d’oggi si sentono pronti ad acquistare nuovi prodotti, devono comunque sapere essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, poiché ad ogni modo gli acquisti non sono effettuabili tramite il sito ufficiale di Esselunga, almeno al momento attuale.

Esselunga: che occasioni grandiosi prezzi bassissimi

Uno smartphone è in fortissima promozione da Esselunga, approfittate subito delle incredibili offerte dell’azienda, per riuscire a mettere le mani su un prodotto Samsung dal prezzo incredibilmente più basso del normale. Stiamo parlando di Galaxy A13, un modello dal rapporto qualità/prezzo sicuramente favorevole per i più agguerriti, attualmente acquistabile con un esborso finale di 139 euro.

Il prodotto in questione viene commercializzato con la garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, ha 32GB di memoria interna (espandibili tramite microSD), e presenta comunque specifiche tecniche di tutto rispetto. In particolare parliamo di un display da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, affiancato da processore octa-core, con frequenza di clock fino a 2GHz, senza comunque dimenticarsi di una batteria da ben 5000mAh, ottima per utilizzare il prodotto per un lungo periodo, ed anche un comparto fotografico quadruplo, con sensore principale da 50 megapixel.