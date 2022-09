Ogni anno il colosso Amazon propone l’importante evento del Prime Day, durante il quale vengono proposti numerosi prodotti con degli sconti speciali per tutti gli abbonati ad Amazon Prime. Come avevano suggerito i rumors e le indiscrezioni, però, l’azienda ha annunciato l’arrivo imminente di un nuovo evento che si terrà rispettivamente l’11 e il 12 ottobre 2022.

Amazon conferma l’arrivo del nuovo evento del Prime Day l’11 e il 12 ottobre 2022

Il noto colosso mondiale Amazon ha confermato le voci che erano circolate in rete in questi ultimi giorni. A breve, infatti, ci sarà una sorta di Bis dell’evento Amazon Prime Day. In particolare, il nuovo evento si chiamerà Early Access e si terrà rispettivamente l’11 e il 12 ottobre 2022. Anche in questa occasione, saranno proposte svariate offerte interessanti ai clienti abbonati ad Amazon Prime Day. Ecco qui di seguito una parte del comunicato ufficiale di Amazon.

“Amazon annuncia le Offerte esclusive Prime, un nuovo evento di shopping globale della durata di due giorni, dedicato esclusivamente ai clienti Prime. Le offerte inizieranno a mezzanotte dell’11 ottobre e dureranno fino al 12 ottobre in 15 Paesi: Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti. I clienti Amazon Prime potranno così inaugurare la stagione dello shopping natalizio con centinaia di migliaia di offerte. Il nuovo evento di 48 ore garantisce ai clienti Prime l’accesso anticipato alle offerte natalizie dei migliori marchi, come Samsung e Miele, e la possibilità di acquistare una selezione di prodotti di Oral-B, iRobot, GHD e molti altri. Le offerte saranno disponibili in moltissime categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon.”