Il terrore più grande di tutti noi in questo periodo storico sono sicuramente le bollette di luce e gas, che negli ultimi mesi hanno registrato un impennata non indifferente.

In questo ci viene in aiuto l’operatore virtuale Very Mobile, che sta dando consigli su come risparmiare energia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile da consigli su come risparmiare energia

Nelle ultime ore infatti, i clienti che aprono l’app Very Mobile visualizzano un pop up con la dicitura: “Risparmia con Very. Scopri i nostri 10 consigli per risparmiare e fare bene all’ambiente”. Ecco il testo del messaggio: “Spesso i grandi cambiamenti partono da piccoli gesti. Attivando il risparmio energetico sullo smartphone lo dovrai ricaricare meno spesso: un risparmio per te e per il pianeta, no? Scopri i nostri 10 consigli per consumare meno energia su verymobile.it/consigli“.

Sia nel pop up sull’app, tramite il tasto “Scopri”, che tramite il link presente nel messaggio, l’operatore rimanda ad una pagina dedicata alla campagna “Risparmia con Very” sul sito ufficiale, che presenta la dicitura “Very conviene a te e al pianeta”. All’interno della pagina dedicata del sito Very, l’iniziativa viene così presentata: “Da sempre ti facciamo risparmiare con le nostre offerte. Oggi ti aiutiamo a farlo anche con questi piccoli consigli, utili per te e per fare bene all’ambiente“.

Si ricorda infine che Very Mobile è un servizio di telefonia mobile prepagato ricaricabile dell’operatore telefonico Wind Tre S.p.A. (gruppo CK Hutchison), quindi il secondo brand consumer di WINDTRE, di cui sfrutta la sua sua rete in 4G fino a 30 Mbps sia in download che in upload. L’azienda preferisce promuovere Very Mobile come semivirtuale direttamente del gruppo CK Hutchison. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.