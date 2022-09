Netflix: ad ottobre la piattaforma ne avrà per tutti i gusti

Ottobre è il mese delle foglie secche, della natura dormiente, del cielo grigio, delle prime felpe della stagione, eppure è proprio in questo periodo che le piattaforme dello streaming come Netflix stanno dando il meglio di sé. D’altronde non esiste momento migliore per rifugiarsi in casa e passare la serata davanti ad un film e una bella tisana calda, mentre la pioggia va a scagliarsi contro le finestre bagnate. Insomma, per il mese autunnale si prevede un elenco ricchissimo di novità, ma scopriamone una piccola parte insieme.

Netflix: le proposte di ottobre

Tutto chiede salvezza

Iniziamo da un tema piuttosto complesso, nonché i problemi che affliggono il genere umano. Daniele ha vent’anni ed è tormentato da un eccesso di sensibilità. Dopo una crisi psicotica egli si ritrova a dover passare sette giorni sotto regime di TSO assieme a cinque improbabili compagni di stanza. Sebbene all’inizio creda di non avere nulla in comune con essi, da tale esperienza imparerà molto anzi, creerà dei legami inaspettati quanto profondi.

Hellbound

La Terra accoglie un gruppo di esseri misteriosi che conduce diversi individui agli inferi. Allo stesso tempo arrivano altre creature ultraterrene che invece si occupano di avvolgere i condannati in un rogo mortale.

L’imperatrice

Concludiamo con una serie interamente dedicata alla Principessa Sissy. Dopo il matrimonio la giovane imperatrice deve farsi rispettare sia dalla suocera Sofia, sovrana bisognosa di potere, che dal cognato Maxi, diretto all’ottenimento del trono. Mentre le truppe nemiche si alleano al confine dell’impero asburgico, i viennesi si schierano contro l’imperatore.