Soltanto qualche settimana fa la versione restyling di Mercedes GLA era stata spiata sulla pista di Nurburgring durante alcuni test di prova. Nel corso delle ultime ore, però, la nuova vettura è stata avvistata nuovamente su strada e questa volta con un minor numero di camuffamenti.

Mercedes GLA: la versione restyling è stata nuovamente avvistata su strada

Il noto marchio automobilistico tedesco Mercedes continua a testare a fondo le sue vetture prima di presentarle ufficialmente sul mercato. Nel corso delle ultime ore, come già accennato, è stata spiata nuovamente su strada la versione restyling della Mercedes GLA, la quale era già stata avvistata qualche settimana fa sulla pista di Nurburgring.

Come è possibile notare dalle immagini pubblicate in rete, questa volta la vettura presenta meno camuffamenti. Questi ultimi sono per lo più collocati sulla parte frontale e sulla parte posteriore. Tra le novità introdotte da Mercedes, dovrebbe esserci un nuovo look per la griglia e un design leggermente rivisto per i gruppi ottici posteriori.

Novità più consistenti dovrebbero invece riguardare l’interno della vettura. Qui, in particolare, sarà introdotta la nuova generazione del sistema di infotainment MBUX e la console centrale subirà anch’essa un cambio di look. Sembra invece che non saranno introdotte novità di rilievo dal punto di vista delle motorizzazioni. Dovrebbero infatti essere disponibili sia versioni Plug-in sia versioni AMG. Tra le altre novità, immaginiamo comunque che saranno introdotte ulteriori nuove colorazioni esclusive di questo nuovo restyling.

Il debutto ufficiale del nuovo veicolo a marchio Mercedes è previsto nel corso del 2023. Fino ad allora arriveranno senza ombra di dubbio tanti altri dettagli.