L’iPhone 14 Pro di Apple ha un nuovo metodo brillante non solo per nascondere la fotocamera selfie e i ritagli di riconoscimento facciale, ma anche per rendere quello spazio utile all’interfaccia utente. Molte persone sono interessate a ‘Dynamic Island’ e sembra che alcuni produttori di Android abbiano in programma di creare la propria versione.

Realme, un sottomarchio di Oppo, ha annunciato molto chiaramente l’intenzione di sviluppare una versione Android di Dynamic Island negli ultimi giorni. Realme ‘sfida’ i suoi sostenitori in un post sul forum per aiutare a sviluppare una ‘Realme Island’ che si estende oltre la fotocamera selfie perforata. Man mano che si trasforma in diverse forme e dimensioni intorno alla telecamera, questo spazio può essere utilizzato per ‘mostrare telefonate in arrivo, allarmi, notifiche e altro’, secondo l’azienda.

Android, i fan sono incuriositi dalla nuova funzione

Sembra molto simile al modo in cui Apple utilizza Dynamic Island, tranne per le funzionalità primarie mostrate nell’interfaccia utente. L’isola dinamica per iPhone mostra contenuti come visualizzazioni di app ridotte a icona, musica attualmente in riproduzione e altro, anche se la controparte di Realme su Android sarebbe quasi probabilmente utilizzata più frequentemente.

In un post su Weibo, il presidente di Xiaomi Lu Weibing ha riconosciuto una richiesta dei fan per una funzionalità ‘Smart Island’, ma l’azienda non ha pianificato chiaramente di adottare un clone di Dynamic Island.

Non sorprende che i produttori di Android stiano tentando di replicare la nuova funzionalità di Apple, dato che sembra essere un’aggiunta davvero divertente e utile all’interfaccia utente e la maggior parte dei telefoni Android ha già un ritaglio comparabile, anche se molto più piccolo, sul display. A tal fine, ci sono già state varie mod Android create dai fan che portano un’esperienza di Dynamic Island al sistema operativo. Al momento, l’unica domanda è chi implementerà formalmente per primo questa funzionalità.