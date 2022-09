Kena Mobile distrugge Vodafone: offerta da oltre 100GB quasi gratis

Non è più un mistero che i gestori virtuali stiano dominando il mondo della telefonia mobile italiana. I prezzi molto bassi ma soprattutto i tanti contenuti che sono presenti all’interno delle promozioni mobili in questione, stanno facendo gola veramente a tutti. Uno dei gestori più affermati in assoluto, che tra l’altro sta rivalutando alcune delle vecchie offerte del passato, è proprio Kena Mobile.

Kena Mobile: le nuove offerte mobili del provider virtuale battono senza problemi le altre aziende, eccole qui

Kena Mobile si propone ancora una volta tra i gestori migliori grazie alle sue offerte mobili. Sul sito ufficiale è infatti possibile notare come siano stati ripristinati alcuni prezzi sulle promo più interessanti secondo il pubblico. Il gestore virtuale è riuscito infatti a mettere di nuovo in circolo quello che piace al pubblico, ovvero tanti contenuti e soprattutto convenienza ad altissimi livelli visti i costi mensili.

Stiamo parlando della prima soluzione che costa solo 5,99 € al mese e per sempre, includendo davvero tutto. Qui sarà possibile trovare minuti senza limiti verso qualsiasi gestore per le chiamate, 500 SMS da inviare a chiunque ed infine 100 giga con la velocità del 4G basato su rete TIM.

La seconda offerta è invece quella che costa 7,99 € al mese per sempre. In questo caso c'è tutto senza limiti tre minuti ed SMS per chiamate e messaggi ma anche per navigare sul web liberamente sfruttando il 4G.

Ricordiamo ancora una volta che non sarete soggetti a rimodulazioni di alcun genere in quanto questo provider non utilizza tale metodo. State quindi attenti al sito ufficiale e se trovate l’offerta migliore per voi, sottoscrivetela subito.